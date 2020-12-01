Hafta sonu uçak seferleri devam ediyor mu, var mı?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, cuma akşam 21.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00’de sona erecek. Cumartesi ve Pazar günü için uçak bileti alan ve seyahat etmek zorunda kalan kişiler uçak seferlerinin nasıl olacağını merak ediyor.

Hafta sonu uçak seferleri iptal mi?

Cuma akşamından itibaren uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle birçok kişi uçak seferlerinin akıbetini merak ediyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus firmaları tarafından uçak seferleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviti Yahya Üstün, uçak seferlerinin iptal olmadığını belirterek ‘’Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerdeu olan misafirlerimiz uçuş belgeleriyle havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler’’ açıklamasını yaptı.

Pegasus’tan yapılan açıklamada ‘’01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler’’ ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamalara göre uçak bileti olan vatandaşlar, uçuş belgelerini yetkililere ibraz ederek seyahat edebilecek.