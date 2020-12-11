Hafta sonu tekel bayileri kapalı mı, kapanacak mı, alkol satışı var mı? Alkol satışı hangi tarihlerde yasak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge sonrasında pek çok kişi hafta sonları tekel bayilerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Vatandaşlar hafta sonu alkol satışı olacak mı? Sorusunu araştırıyor.

Hafta sonu alkol satış yasağı

Hafta sonları için uygulamaya alınan sokağa çıkma kısıtlamalarında bakkal, manav ve marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Alkol satışı yapılan tekel bayiler ise hafta sonlarınedeni ile açılamayacak.

Aynı zamanda alkol satışı yapan bakkallarda yasak nedeni ile kapalı olurken marketlerin alkol reyonları kapalı olacak ve satışa izin verilmeyecek.

Alkol satışı neden yasaklandı?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda alkol satışının yasaklanmasının sebebi haksız rekabetin önüne geçmek olarak açıklandı.