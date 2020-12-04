Hafta sonu Tekel bayiler açık mı, alkol satışı var mı? Sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılıyor mu?

Yarın Alkol Satışı Olacak Mı?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni açıklama kabine toplantısı sonrasında yapıldı. Hafta içi 21: 00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olmakla birlikte hafta sonları gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararı alındı. Hafta sonu yasağı Cuma günü saat 21: 00'de başlayacak. 65 yaş ve altı için hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve toplu taşıma yasakları merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valilerine “sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları” konusunda genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere ilettiği "sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları" genelgeleri kapsamında, sokağa çıkma yasağının hafta içi 21.00-05.00, Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar yeni bir karar alınana kadar uygulanacağını bildirdi.

65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı Toplu Taşıma Araçlarını Kullanabilecek Mi?

18 Kasım 2020 tarihinde çıkarılan 19161 sayılı genelgede belirtilen süreler içerisinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın toplu taşıma (metro, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanımlarını kısıtlayan (10.00 -13.00, 13.00-16.00 arası) Genelgede yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde cumartesi ve pazar günleri kapsayan sokağa çıkma yasağının hafta sonları her cuma 21: 00'da başlayacağı ve ilk uygulama olan pazartesi günü saat 05: 00'te sona ereceği belirtildi. 4 Aralık Cuma günü saat 21:00'dan itibaren tüm vatandaşlara Aralık Pazartesi günü saat 05: 00'da sona eren sokağa çıkma yasağı getirileceği ve önümüzdeki hafta sonları da aynı şekilde uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.

Şehirlerarası Yasak Var Mı? Şehirler Arası Yasak Özel Araçlar İçin Geçerli Mi? İşte Genelgenin Ayrıntıları

Şehirlerarası seyahat yasağı yakından takip edilmeye devam ediyor. Seyahat yasağının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen sokağa çıkma yasağı genelgesinde belirtilmiştir. Genelgeye göre şehirlerarası seyahate zorunlu olarak dönem ve günlerde izin verilecektir (bu hafta içi ve hafta sonları için geçerlidir). Öte yandan, özel araçla seyahat etmek isteyen ve toplu taşıma kullanan kişiler için farklı olacak şehirlerarası seyahat yasağı, bakanlık kriterlerine göre uygulanacak.

Vatandaşlar, Bakanlığın E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri aracılığıyla Seyahat İzin Kurulunun onayına tabi olarak veya doğrudan kaymakamlara başvurarak toplu taşıma veya özel araçlarla seyahat edebilecekler. 1 Aralık 2020 tarihli Koronavirüs Genelgesi kapsamında seyahat kısıtlamalarının detayları şu şekilde yayınlandı;

okağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Fırınlar Açık Olacak Mı?

Cumartesi ve Pazar günleri fırın ya da unlu mamul ruhsatı olan işletmelerde sadece ekmek satışları serbest olacaktır (bu işyerleri sadece ekmek ve unlu mamuller satabilir) Vatandaşlarımız (65 yaş ve üstü 20 yaş altı vatandaşlarımız hariç), sadece ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve araç kullanmamaları (engelli) şartıyla, ikamet ettikleri yere yürüme mesafesinde fırına girip çıkabileceklerdir. Fırıncı ve unlu mamuller ruhsatına sahip işyerleri, ekmek dağıtım aracı ile sadece market ve manavlara ekmek sağlayabilir, sokakta mal satmamak şartıyla ekmek dağıtım aracını kullanabilir.

Marketler Açık Olacak Mı?

Kısıtlamaların geçerli olduğu cumartesi ve pazar günleri, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üstü ve 20 yaş altı kişiler hariç) kısıtlanması koşuluyla pazarlar, marketler, manavlar, kasaplar ve kuruyemişler 10: 00-17: 00 saatleri arasında çalışabilir.

Zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılamak için en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiye gidebileceksiniz. Aynı saatlerde manavlar, marketler, kasaplar, kuruyemiş ve online sipariş veren firmalar evlere / adreslere satış yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri fırınlar ve / veya unlu mamuller ruhsatı olan işyerlerine ait bayileri açık olacaktır (bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamuller satılabilir).

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üstü 20 yaş altı vatandaşlarımız hariç), sadece ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve araç kullanmamaları şartıyla, ikamet ettikleri yere yürüme mesafesinde fırına girip çıkabileceklerdir. Fırınlar ve unlu mamuller ruhsatına sahip işyerleri, ekmek dağıtım aracı ile sadece market ve manavlara ekmek sağlayabilir, sokakta mal satmamak şartıyla dağıtım aracını kullanabilir.

Lokantalarda Paket Servis

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler haricinde araç kullanmadıkları sürece en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkânı ve fırınlara gidebilirler. Bayilerden gazete satın alabileceklerdir. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde aşağıdaki kişi ve yerler istisna kapsamında olduklarını belgelerlerse muaf tutulacaklar:

"TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri,

Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları,

ilgili Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi), otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler, çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır) bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen şehirler arası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar, yaklaşan yıl sonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar."