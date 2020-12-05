Hafta sonu sokağa çıkma yasağında su bayileri açık olacak mı?

Hafta Sonu Su Satış Bayileri Açık Mı? 5-6 Aralık Sokağa Çıkma Yasağında Sucular Açık Olacak Mı?

30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine Toplantısının ardından yeni alınan koronavirüs tedbirleri dolayısıyla hafta sonu günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olacaktır. Vatandaşlar 5-6 Aralık hafta sonu günlerinde su satışı yapan yerlerin açık olup olmadığını araştırıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı akşam saat 21.00’da başlamıştır. 5-6 Aralık günlerinde sokağa çıkma yasağı zamanlarında su bayilerinin açık olup olmadığı herkes tarafından merak ediliyor.

Hafta Sonu Su Satış Bayileri Açık Mı, Su Siparişi Verilebilecek Mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde, imalat ve üretim yapan yerler, tedarikçi ve lojistik zincirlerin aksamaması için, tarım ve orman faaliyetleri ve sağlık faaliyetlerinin sağlanması amacıyla belirli yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı açıklanmıştır. Kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde bakkal, kasap, manav, market ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceklerdir. Zorunlu ihtiyaçların karşılanması durumunda sınırlı bir şekilde ve araçsız olarak vatandaşlar evlerine yakın olan market, manav, bakkal, kasap, kuruyemişçilere gidebilecektir. İhtiyaçları karşılayan yerler online bir şekilde saat 10.00 ile 17.00 arasında sipariş alarak müşterilere alışveriş imkanı sunabilecektir. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretimi yapan fırın veya unlu mamul ruhsatı olan işyerlerinin sadece ekmek satışı yapan bayileri açık olacaktır. Bu işyerleri bir tek ekmek ve unlu mamul satışı yapabilecektir.

Vatandaşlara hizmet verecek olan yerler arasında su satış bayileri de bulunacaktır. 5-6 Aralık tarihlerinde vatandaşlar saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında su siparişi verebilecekler.