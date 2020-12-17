Hafta sonu sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, hafta sonu tam kapanma kararı verilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokağa çıkma cezasının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı.

Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgını ile vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Ülkemizde son günlerde 1 Haziran'da uygulamaya konulan yeni standardizasyon ile olumlu vaka sayısındaki artış 30.000 sınırını aştığında, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin önerileriyle yeni kısıtlayıcı kararlar alınmasına karar verildi. Bu kararların getirdiği kısıtlamalarda ilginç bir gerçek de sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere verilen cezalardır.

Yasakta Sokağa Çıkma Cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kısıtlama kararları, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile hayata geçirildi. Bu bağlamda, hafta içi saat 9:00 ile 05:00 arasında devam eden sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, Cuma günü saat 21:00'e ve Pazartesi günü 05: 00'e kadar olarak uygulanacaktır. Bu yasak süresince vatandaşlar, bu saatler dışında saat 10.00 ile 17.00 arası yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın, manav, kasap, kuruyemiş ve balıkçılara yürüyerek gidebilirler, bu saatler dışında, yasaktan muaf olmamakla birlikte idari cezaya tabi tutulacaklar.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Cezası Ne Kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Sağlık Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3.150 Türk Lirası para cezası verilecek.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar ve ikinci kez cezalandırılanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 195. maddesi Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayanlara iki ay ile bir sene arasında hapis cezası verilir.

Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf?

İçişleri Bakanlığı'nın "Sokağa Çıkma Yasağı" ve "Yeni Kısıtlamalar ve Tedbirler" Genelgesi uyarınca, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının kapsandığını belgeleyen kişiler bu kısıtlamalardan muaf tutulacak:

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzen ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu kişiler (özel güvenlik görevlileri dahil),

3. Kamu kurum ve kuruluşları ve işletmeleri olan havaalanları, limanlar, sınır kapısı, gümrük, otoyollar, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb. ve din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezi, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl / İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet ile ilgili faaliyetler ve gönüllüler,

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, Hayvanlar ve orada çalışan insanlar, veteriner klinikleri ve hastaneleri, doktorlar ve veterinerler,

6. Zorunlu sağlık randevusu bulunanlar (Kızılay'a kan ve plazma bağışı dahil),

7. İlaç üretimi, nakliyesi ve satışı ile ilgili işyerleri, tıbbi cihazlar, tıbbi maskeler ve dezenfektan üretimi çalışanları,

8. İmalat ve üretim tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve buralardaki çalışanlar,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, satışı ve nakliyesinde çalışan kişiler,

10. Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık yapan şirketler (ihracat / ithalat / transit geçişleri) ve lojistik ve çalışanları,

11. Ürünlerin ve / veya malzemelerin (kargo dahil) nakliyesi veya lojistik ile görevlendirilen kişiler, yurtiçi ve yurtdışı nakliye, depolama ve ilgili faaliyetler,

12. Otel, konaklama ve orada çalışan kişiler,

13. Hayvan barınakları, çiftlikler ve hayvan bakım merkezleri, bu yerlerin personeli ve gönüllüleri, 30 Nisan 2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge ile kurulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ve sokak hayvanlarını besleyenler,

14. Evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını, ikamet ettikleri yerin önü ile sınırlı olmak kaydıyla dışarı çıkmak zorunda kalanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, basın matbaaları, çalışanlar ve gazete bayileri,

16. Benzin istasyonları, lastik atölyeleri ve çalışanları,

17 Sebze / meyve ve deniz ürünleri toptancı pazarları ve buralarda çalışan kişiler,

18. Ruhsatlı fırın ve unlu mamuller, ekmek üretilen işyerleri, üretilen ekmeği dağıtmak için belirlenen araçlar ve orada çalışanlar,

19. Cenaze için görevlendirilen kişiler (din görevlileri, hastane görevlileri, belediye görevlileri vb.) ve birinci derece akrabalarının cenazesine katılacak olanlar,

20. Doğal gaz, elektrik ve petrol sektörlerinde (rafineriler ve petrokimya, termik ve doğal gaz çevrim santrali gibi) çalışan ve bu alanlarda faaliyet gösteren büyük tesis ve şirketler,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. Kesilmemesi gereken iletim sistemleri ve altyapısının bakımından sorumlu kişiler, arızaların giderilmesi ve resmi görevlerinin belgelendirilmek kaydıyla teknik servis personeli,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtan firmalar ve bunların çalışanları,

23. Toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, kar temizleme, ilaçlama, yangın ve mezarlık hizmetleri için çalışacak olan personeller,

24. Belediye toplu taşıma araçları görevlileri (metrobüs, metro, otobüs, minibüs, taksi vb.)

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. Halka açık yerlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu kişiler,

26. İş yerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve iş güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde bulunması gereken çalışanlar (şirket doktoru, güvenlik, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, Down sendromu, özel ihtiyaçları olan kişiler ile ebeveynleri, velileri veya refakatçileri,

28. Mahkemenin kararının bir parçası olarak çocuklarıyla kişisel bir ilişki kuracaklar (mahkemenin kararını sunmaları şartıyla),

29. Seyirci olmadan oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarına katılan yarışmacılar, yöneticiler ve diğer görevliler,

30. Şantiye çalışanları (bu madde kapsamında, inşaat ve konaklama ise aynı şantiyeye izin verilir, başka yerden işçiler gelemez ve şantiyede bulunanlar başka bir yere taşınamaz.),

31. Yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmeler ile bankalar ve çalışanları (asgari sayıda)

32. ÖSYM tarafından ilan edilen diğer merkezi sınavlara (eş, kardeş, anne veya babadan sonra refakatçi) katılacağını belgeleyebilenler ve sınav görevlileri,

33. Şehirlerarası karayollarında bulunan yeme-içme mekanları ve dinlenme tesisinde çalışanlar,

34. Serbest muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve yıl sonunda yapılacak işlemler nedeniyle bu meslek mensuplarıyla çalışan kişiler.