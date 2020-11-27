Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olacak mı sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Hafta sonlarında bütün vatandaşlar 10.00-20.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurumlar kısıtlamadan muaf tutulacak.
65 yaş üstü vatandaşlar hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?
65 yaş üstü vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ile 13.00 arasında (SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler hariç), bu saatlerin dışında belirtilen yaş grubundaki vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanacak.
20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkabilecek?
20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
Son Güncelleme: 27.11.2020 00:29