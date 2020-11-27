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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 28-20 Kasım 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik.

27 Kasım 2020 Cuma 00:29
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
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Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olacak mı sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Hafta sonlarında bütün vatandaşlar 10.00-20.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurumlar kısıtlamadan muaf tutulacak.


İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Buna göre 28 Kasım Cumartesi saat 20.00’den, 29 Kasım Pazar saat 10.00’a kadar, 29 Kasım Pazar saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.  

65 yaş üstü vatandaşlar hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

65 yaş üstü vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ile 13.00 arasında (SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler hariç), bu saatlerin dışında belirtilen yaş grubundaki vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanacak.

20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkabilecek?

20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.  



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:29
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSokağa çıkma Yasağı
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