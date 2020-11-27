Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçtır? 28 Kasım Cumartesi - 29 Kasım Pazar yasak saatleri

Covid-19 vaka sayısının artmasıyla beraber yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu tedbirlerden bir tanesi de sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Gün içerisinde belirli saatler dışında sokağa çıkmakta herhangi bir yasak bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı 81 ile genelgeleri iletti. Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde açık olacak işletmelerin listesi verildi.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları belirli saatler aralığında olacak.

Cumartesi – Pazar Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri

Yeni bir açıklama gelinceye kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri aralığında dışarıya çıkılması serbest olacak. 20:00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları başlayacak.

Sokağa Çıkma Yasağı Cezası Ne Kadar?

Sokağa çıkma yasağını delenler, 1593 sayılı Umumi Hıffıssıhha kanununun 282. Maddesi gereğince 3.150 Lira idari para cezasına çarptırılacaklardır.

20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri

20 yaş altındaki kişiler gün içerisinde 13:00-16:00 saat aralığında dışarı çıkabilmektedir. Geri kalan saatlerde ise 20 yaş altında olan kişiler için sokağa çıkma kısıtlamaları başlıyor.

65 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri

65 yaş üstünde olan kişiler gün içerisinde 10:00-13:00 saat aralığında dışarı çıkabilmektedir. Geri kalan saatlerde ise 65 yaş üzerinde olan kişiler için sokağa çıkma kısıtlamaları başlıyor.

Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan tedbir açıklamalarında, uzun bir zamandan sonra yeniden artan vakalar ve ölümlerin en az seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bundan dolayı halk bazı kısıtlamalara tabii tutulacak. Hafta sonu kısıtlamalardan muaf olanlar:

a) "Açılacak işyeri, şirket ve kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışan kişiler,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu personel (özel güvenlik personeli dahil),

c) Acil Çağrı Merkezi, Vefa Sosyal Destek Birimi, Kızılay Deneği, AFAD bünyesinde ve afet kapsamında görev yapan personel,

ç) ÖSYM (eş, kardeş, anne veya baba refakatçisi) ve sınav katılımcıları tarafından ilan edilen diğer merkez sınavlarına gireceklerini belgeleyenler,

d) Cenazeden sorumlu olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci dereceden yakınlarının cenazesine katılacaklar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin bakım ve onarımından sorumlu personel,

f) Ürün ve / veya malzemelerin (eşya dahil) nakliyesi veya lojistiği, yurt içi ve yurt dışı nakliyesi, depolanması ve ilgili faaliyetlerle ilgili personel,

g) Huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. Sosyal koruma / bakım merkezi çalışanları,

ğ) Üretim ve İmalat tesisleri çalışanları,

h) Arıcılıkla uğraşan, koyun ve sığır çobanları,

ı) Teknik servis çalışanları, hizmet verdiklerini kanıtladıkları sürece

i) İşyerinin kapalı olduğu saat / günlerde işyerini beklemeye devam edenler,

j) Hafta sonları belediye toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetleri için çalışacak personel,

k) Zorunlu sağlık randevuları olan kişiler (Kızılay Cemiyetine kan ve plazma bağışı dahil),

l) Kamuya açık yerlerde yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olan kişiler,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerini terk edebilecek çalışanlar (işyeri hekimleri vb.),

n) Veteriner hekim,

o) Otizm, ağır zihinsel engel, Down sendromu gibi özel ihtiyaçları olan kişiler ve ebeveynleri / vasileri veya refakatçileri,

ö) 30 Nisan 2020 Tarihli 7486 Sayılı Genelgemiz kapsamında kurulan hayvancılık ekibi üyeleri ve sokak hayvanlarını besleyecek kişiler

p) Hayvansal ve bitkisel ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışan kişiler,

r) Evcil hayvanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan kişiler,

s) Sokağa çıkma yasağı sırasında eve paket teslimi yapan çalışanlar,

ş) mahkeme kararı çerçevesinde çocuklarla kişisel ilişki kurmak (mahkeme kararını vermeleri şartıyla),

t) Spor müsabakalarına seyircisiz katılabilen sporcu, menajer ve diğer görevliler,

u) Şehirlerarası toplu taşıma (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) ve uçak biletleri, rezervasyon kodları vb. olan seyahat edecek kişiler,

ü) Şehir içi toplu taşıma araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, minibüs, taksi vb.) sürücüleri ve görevlileri.

6- 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelge'mizde belirtilen cadde, meydan ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda / alanlarda sigara yasağı getirilmesi uygulaması İl / İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından genişletilebilir.

7- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarının yoğunluğunun azaltılması ve şehir içi ulaşım araçlarının seyrekliğinin sağlanması için başta sefer sayısının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.

8- 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelge'miz ile düğün ve nikah törenlerine ilişkin esaslar çerçevesinde;

Düğün törenleri / törenleri maske, mesafe, temizlik kuralları, minimum katılım ve her düğün arasında minimum 20 dakika, oturma düzeni şeklinde düğün törenleri, maske, mesafe ve temizlik kuralları şeklinde en fazla bir saat içerisinde, ayrıca bizim bir parçası olarak 30/07/2020 tarih ve 12682 Sayılı Genelge Topluluk dışı taziyelerle ilgili hükümler tam olarak uygulanacaktır.

9- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan dönemlerde vatandaşlarımızın şehir içinde veya şehirler arası özel araçlarıyla seyahat etmemeleri esastır.

Ancak;

* Tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilerek asıl ikamet ettikleri yere dönmek isteyenler, sağlık raporu ile sevk alan ve / veya doktorla randevu / randevusu olan kişiler,

* Kendiniz veya eşiniz, vefat etmiş birinci derece akraba veya kardeşiniz için cenazeye katılmak veya cenaze nakline refakat etmek (en fazla 4 kişi),

* Son 5 gün içinde kaldıkları şehre gelen, ancak kalacak bir yeri olmayan ancak ikamet ettikleri yere dönmek isteyenler (bilet, araç kayıt numarası, diğer seyahat belgeleri, bilgileri ve bilgi),

* Askerlik yaparak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,

* Özel veya tüzel kişilerden günlük sözleşme daveti,

* Cezaevlerinden salıverilenler,

Yukarıda belirtilen durumlarda vatandaşlarımız, Bakanlığımızın e-Başvuru sistemi ve ALO 199 üzerinden Seyahat İzin kurulunun onayına bağlı olarak özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Açık Olacak İş Yerleri

a)

b)

c)

ç)

d)

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f)

g)

ğ)

h)

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İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,Oteller ve konaklama yerleri,Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,Üretim ve imalat tesisleri,Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),Sebze/meyve toptancı halleri,