Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan sonra sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak edildi. Normalleşme adımlarının da atılmasıyla beraber düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalkerken yüksek ve çok yüksek illerde pazar günü yasak olacak. İşte yasaklarla ilgili detaylar..

Normalleşme adımlarının da atılmasıyla beraber düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalkerken yüksek ve çok yüksek illerde pazar günü yasak olacak. Kamu çalışma saatlerinin de normal saatlerine döndürüleceğine dair açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci ile ilgili açıkladığı kararlara göre gerekli durumlarda halinde valilikler çeşitli düzenlemeler yapabilecek.

Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile yeni kararkları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs yasaklarıyla ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ila sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek" sözlerine yer verdi.