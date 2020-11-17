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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak, 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırmaya başladı.

17 Kasım 2020 Salı 21:03
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
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Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıkladı. Açıklanan kısıtlamalara göre 21-22 Kasım tarihlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saat 10:00 ile 20:00 arasında geçerli olacak. Öte yandan uygulanacak sokağa çıkma yasağında tedarik ve üretim zincirlerinin aksamayacak şekilde uygulanacağı vurgulandı.



Son Güncelleme: 17.11.2020 21:03
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YasakKORONA
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