Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

virüs kısıtlamaları kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıkladı. Açıklanan kısıtlamalara göre 21-22 Kasım tarihlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saat 10:00 ile 20:00 arasında geçerli olacak. Öte yandan uygulanacak sokağa çıkma yasağında tedarik ve üretim zincirlerinin aksamayacak şekilde uygulanacağı vurgulandı.