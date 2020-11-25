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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, yasak var mı yok mu?

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, yasak var mı yok mu sorularını araştırmaya başladı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 15:53
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, yasak var mı yok mu?
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Artan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Açıklanan yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonlar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.


Geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devem edip etmeyeceği merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ülke genelinde hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 dışındaki saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının bir sonraki karara kadar devam edeceği bildirildi. Buna göre 28-29 Kasım tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Öte yandan hafta sonlarının dışında hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilerin belirlenen saatlerde sokağa çıkmasına izin veriliyor. 20 yaş altında olanlar saat 13:00 ile16:00 arasında dışarı çıkarken, 65 yaş üstü olan kişiler saat 10:00 ile 13:00 arasında dışarı çıkabiliyor. Bu kişiler arasında çalışanlar yasaktan muaf tutuluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 9.583 kişiye idari para cezası verildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında verilen idari para cezasının tutarı 3.150 TL’dir.



Son Güncelleme: 25.11.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
YasakKORONA
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