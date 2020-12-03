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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü yasak saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı Cuma günü saat kaçta başlıyor sorusunu araştırmaya başladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:23
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü yasak saat kaçta başlıyor?
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Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kısıtlamalar getirilmiş vaka sayısındaki yükselişin devam etmesi sonucu ise kısıtlamalar genişletilmişti. Genişletilen kısıtlamalar kapsamında hafta sonunun tamamında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Cuma günü akşam saat 21:00’de başlayacak ve Pazartesi günü sabah 05:00’e kadar sürecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri?

4-6 Aralık Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı tüm gün sürecek. Söz konusu yasak Cuma günü akşam 21:00’de başlayıp Pazartesi 05:00’e kadar sürecek.

Hafta sonu getirilen yasağın yanı sıra hafta içi de akşam 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Alınan diğer tedbirler

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra birçok yeni kısıtlama daha getirildi. Söz konusu kısıtlamalar şu şekilde;

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.

Hafta sonu restoranlar paket servis şeklinde hizmet verecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşıma kullanmayacak.

Anasınıfı eğitimlerine ara verilecek.

Evlerde toplu buluşma, etkinlik, taziye, mevlid gibi etkinlikler yapılmayacak.

Cenaze namazları en çok 30 kişiyle kılınacak. Aynı sayı nikahlar için de geçerli olacak.

Hamam, sauna ve masaj salonları kapalı olacak.

AVM, kamu kurumları, şehir içi toplu taşımalarda HES kodu zorunlu tutulacak.



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:23
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Anahtar Kelimeler:
YasakHafta SonuSokakKORONA
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