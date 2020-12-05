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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı? Hafta sonu kısıtlamaları neler?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor mu? Hafta sonu açık olan yerler nereler? 4 Kasım 2020 itibariyle başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecektir. Sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak yerler merak edilmektedir.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:48
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı? Hafta sonu kısıtlamaları neler?
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Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketler kaça kadar açık?  Hafta sonu kısıtlamaları konusunda detaylar merak edilmektedir.

Karar gereğince hafta sonu kısıtlaması saat 21.00 ‘ de başlayarak cumartesi ve Pazar günleri de dahil olacak şekilde pazartesi sabah 05.00 ‘ e kadar devam edecektir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 4 Kasım Cuma günü 21.00 itibariyle uygulamaya başlanmıştı. Hafta içi 21.00 ve 05.00 arasında kısıtlama uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde temel ihtiyaçların nasıl karşılanacağı merak edilmektedir.

Cumhurbaşkanı başkanlığında 30 Kasım’ da bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde, Covid-19 ‘ a yönelik tedbirler alınmıştır.

Genelgeyle, yeni bir karara kadar hafta sonları yasak devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri kısıtlamaya dahil edilmeyerek belirli saatlerde hizmet verecektir.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliği için ‘’Sokağa Çıkma Kısıtlamaları’’ nı konu alan bir genelge gönderilmiştir.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN FAYDALANABİLECEK Mİ?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların, 18 Kasım 2020 tarihli 19161 sayılı genelge gereğince 10.00- 13.00, 13.00-16.00 saatleri aralığında şehir içindeki ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlanmıştır.

Şehirlerarası yasak var mı? Genelgenin detayları

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde genelgede belirtilmiş zorunlu haller haricinde şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla sağlanabilecek. Zorunlu durumlarda ise özel araçlarla şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacak.  Vatandaşlar belirtilen durumlarda,  Bakanlığa ait olan EBAŞVURU ve ALO 199 sistemlerini kullanarak veya Valilik/ Kaymakamlıklara direkt başvuruda bulunarak Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarını kullanarak seyahat edebilirler.

1 Aralık 2020 tarihli Koronavirüs genelgesi gereğince seyahat kısıtlamasının detayları aşağıdaki gibidir:

Sokağa çıkma yasağı uygulanan zaman diliminde belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahat etmeye izin verilecektir.

Zorunlu haller sayılacak durumlar şu şekildedir;

Tedavisini tamamladığı hastaneden taburcu edilerek ikamet adresine dönecek, doktor raporuyla sevk edilen ya da önceden doktor randevusu bulunan kişi,

Bu mazeretleri bulundurmayan kişi yalnızca toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebilecektir.  İşi ile ilgili ilişkilerini kanıtlayabilen, belge sunabilen ulaşım araçları görevlileri ile seyahat edeceğini bilet vb. şekilde ibraz eden vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Cenaze defini işlerinde görev sahibi olanlar (din görevlileri, belediye ve hastane görevlileri vb.) birinci dereceden yakınlarının cenaze törenlerine katılacaklar ya da refakatçiler (maksimum 4 kişi) ,

Bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelip kalacak yeri bulunmadığı için ikamet adreslerine dönecek kişiler (5 gün içinde geldiğini kanıtlayan herhangi bir belge),

ÖSYM tarafınca yayınlanan ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyen kişiler (bu kişilerin yanında kardeş, eş gibi bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

Askerlik görevini bitirerek yerleşim yerine dönecek olan kişiler,

Özel ya da kamudan günlü sözleşmeyle davet yazısı bulunan,

Ceza infaz kurumlarından salınan kişiler.

FIRINLAR AÇILACAK MI?

Hafta sonları fırın ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleri açılacaktır. (Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek ve unlu mamul satılabilir)

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar haricinde, temel ihtiyaçların karşılanması için market, fırın vb. yerlere gidebilmek mümkün.  (İkametlerine yürüme mesafesindeki yerler şartıyla) 

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri yalnızca ekmek dağıtım araçlarını kullanarak market ve bakkallara ekmek götürebilecek, bu araçlarla sokak aralarında asla satış yapmayacaklardır.

MARKETLERİN AÇIK OLDUĞU SAATLER

5-6 Aralık 2020 tarihinde market, bakkal, kasap, kuruyemişçi saat 10.00- 17.00 arasında açık olacak.

Aynı saatler arasında belirtilen yerler haricinde online sipariş firmaları ve paket teslimi hizmetleri de devam edecek.

Lokanta ve restoranlar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca paket servisi hizmeti sunabilecek.  Kısıtlamaya uyulması için muaf olan iş yerleri haricinde tüm iş yerleri hafta içi 20.00 ‘ de kapatılacak.

Kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler

  • İlaç, tıbbi cihaz, maske ve dezenfektan üretimi, nakliye ve satış işlemleri yürüten iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, eczaneler,
  • Zorunlu kamu faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşları ve işletmeler (Havalimanları, sınır kapıları, limanlar, gümrükler, karayolları, yaşlı bakım evleri, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetler konusunda çalışma yapan kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.)
  • Elektrik, doğalgaz, petrol sektöründe stratejik olarak etkinlik yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ve termik ile doğalgaz çevrim santralleri gibi),
  • Yurt içinde ve dışında taşımacılık (ihracat, ithalat, transit geçişler de dahil) ve lojistik işlerini yapan firmalar,
  • Oteller ile konaklama alanları
  • Sağlık hizmetlerinin seviyesini fazlalaştırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. etkinlikleri yürüten işletme ve firmalar,
  • Hayvanlar için; barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
  • Üretim ve imalat kuruluşları
  • Gazete, radyo ve tv kuruluşları, gazete dağıtıcıları ve basım matbaaları,
  • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezlerine yönelik her  50.000 nüfusa bir tane ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve var ise otoyol üstünde her 50 km için bir tane olmak üzere belirlenen miktarda benzin istasyonu ve lastik tamircisi (Madde kapsamınca açılacak akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri kura ile kararlaştırılacaktır),
  •  Sebze ve meyve toptancı halleri,
  • Belirtilen ‘’ Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda’’ yönetici, görevli ya da çalışan insanlar,
  • Kamu güvenliği ve düzeninin korunmasında görevli kişiler (Özel güvenlik görevlileri dahil),
  • Acil Çağrı Merkezleri, Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri, AFAD’ da ve afet kapsamında etkinlik yürütüp görev alanlar,
  • ÖSYM tarafınca yayınlanan ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyen kişiler (bu kişilerin yanında kardeş, eş gibi bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
  • Cenaze defini işlerinde görev sahibi olanlar (din görevlileri, belediye ve hastane görevlileri vb.) birinci dereceden yakınlarının cenaze törenlerine katılacaklar,
  • Doğalgaz, elektrik, su, telekomünikasyon vb. kesilmemesi gereken iletim ve altyapı sistemlerinin devam ettirilmesi ve arıza giderilmesinde görevli kişiler,
  • Ürün ve malzeme nakledilmesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama, ilgili etkinlikler kapsamında görev alanlar,
  • Yaşlı bakım evi, huzur evi, çocuk evleri, rehabilitasyon merkezleri vb. sosyal bakım ve koruma merkezleri çalışanları,
  • İmalat ve üretim tesisi çalışanları,
  • Küçük-büyük baş hayvan otlatanlar, arıcılık yapanlar,
  • Servis hizmeti vermek için dışarıda olduklarını belgelendirmek şartıyla teknik servis görevlileri,
  • İş yerlerinin açık olmadığı saatlerde ve günlerde sürekli iş yerlerini bekleyen kişiler,  
  • Belediyelere ait toplu taşıma, temizlik, su ve kanalizasyon, katı atık, ilaçlama, itfaiye, mezarlık hizmetlerini sağlamak amacıyla hafta sonu görev yapacak personel,
  • Zorunlu sağlık randevusu bulunanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışı dahil),
  • Yurt, pansiyon, şantiye vb. kalabalık yerlerde kalan insanların gereksinim hissedeceği temel ihtiyaçların karşılanmasında görev alacaklar,
  • İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılması risk taşıyan kişiler (iş yeri doktoru vb.),
  • Veterinerler,
  • Otizm, down sendromu, ağır mental retardasyon gibi özel gereksinimi olanlar ve bu kişilerin vasi ya da veli, refakatçileri,

‘’YENİ KISITLAMA VE TEDBİRLER’’  konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine genelgeyi yolladı. Bu kapsamda, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin bir süre durdurulacağını belirtti.

Genelge kapsamında, valiler tarafından kamu kurum ve kuruluşların günlük çalışma saatleri 2 Aralıktan itibaren 10.00-16.00 arasında olarak belirleneceği, personel servis saatlerinin bu saatlere göre tekrar düzenleneceğini belirtti.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınması, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması, her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması, il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması, anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi, 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir."

 

Bakanlığın açıklamış olduğu Covid-19 tedbirlerine uymayan vatandaşlar Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi gereğince cezalandırılacaktır. 

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek kişiler, ikametlerinin önü sınırlarında evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla dışarı çıkabilirler.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 14:48
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıSon DakikaAçık Olan Yerler
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