Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık ve kapalı olan yerler

Türkiye genelinde Covid-19 vaka sayısının artmasıyla beraber alınan tedbirler doğrultusunda, hafta sonları belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, sokağa çıkma yasağı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’dan 29 Kasım Pazar günü 10:00 aralığında ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’dan 30 Kasım Pazartesi günü saat 05:00’a kadar devam edecek.

Geçtiğimiz hafta tüm illere iletilen “Koronavirüs Yeni Tedbirler” içerikli genelgede üstünde durulan "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıklı maddeler, bu hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında da olduğu gibi geçerli olacaktır.

Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde hizmet vermeye devam edecek olan iş yeri, kurum ve işletmeler şu şekildedir:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri sürdüren iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin devam ettirilmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), doğal gaz, elektrik, petrol sektörü içerisinde stratejik şekilde faaliyet sürdüren işletme ve büyük tesisler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan şirketler, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak üzere faaliyet yürüten acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri sürdüren işletme/firmalar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçmekte olan şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometrede bir tane olmak üzere belirlenen sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde doğrultusunda açık olacak akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir), sebze, meyve toptancı halleri."

İstisna Kapsamındaki Kişiler

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, açık olan iş yerleri, kurum ve işletmelerde yönetici, çalışan ya da görevliler, kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu olan kişiler (özel güvenlik görevlileri de dahil) ile acil ağrı merkezler, Vefa Sosyal Destek ekipleri, Kızılay ve AFAD bünyesinde görevli olan kişiler kısıtlamalardan ayrı tutulacaktır.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve diğer merkezi sınavlara katılım sağlayacağını belgeleyen kişiler ( bu kişiler ile sınav yerlerine beraber gidecek olan eş, anne, baba ya da kardeşten bir kişi refakatçi olarak yanlarında gidebilir) ile sınavda görevli olacak kişiler, cenaze defin işleminde görevli olan kişiler, (din görevlileri, hastane ve belediyede görevli olanlar) ile birinci dereceden akrabalık bağı bulunan kişilerin cenazelere katılmaları kısıtlamalardan muaf turulacaktır.