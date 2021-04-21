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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı için, sokağa çıkma yasağının da bugünden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının ne zaman olacağı belli oldu. İç İşleri Bakanlığı tüm illere sokağa çıkma yasağı hakkındaki genelgeyi gönderdi. Yasak ne zaman başlayacak merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:13
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

İç İşleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 23 Nisan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi. Genelge de, 23 Nisan’ın resmi tatil olması dolayısı ile bu hafta sonuna özel sokağa çıkma yasağı kısıtlaması 22 Nisan perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

22 Nisan perşembe gününden itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak.

Kısıtlama 26 Nisan 05.00’da bitecek!

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin hepsini kapsayacak sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’da bitecek. Genelge de belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasının muaf tutulacak yerler ve kişilerin listesi aynı şekilde geçerli sayılacak. Hafta sonu 10.00 – 17.00 saatlerinde açık olan bakkal,market,kasap,manav ve kuruyemişçiler ile şehirlerarası seyahat yasağına dair usul ve esaslar 23 Nisan'da aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

23 Nisan kutlamaları belirlenen kurallar ile kutlanacak!

TBMM, Anıtkabir ve 1. Meclis’te gerçekleşecek tören ve kutlamalar dışında tüm şehir ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen ilkelere göre kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak minimum düzeyde katılım ile gerçekleşecek.

Çelenk sunma törenleri dışında insanların bir araya gelmesine sebep olacak faaliyetler olmayacak. Bunun yerine bayram coşkusu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşan araç konvoyları, ses, ışık, havai  gösterileri, araçlarla gösteriler ve çevrimiçi etkinlikler yapılacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında görevli kişiler tören ve kutlama programları süresinde sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu esaslar da belirtilenler doğrultusunda Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarında il-ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:13
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Sokağa çıkma Yasağı23 Nisan22 Nisan
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