Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

İç İşleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 23 Nisan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi. Genelge de, 23 Nisan’ın resmi tatil olması dolayısı ile bu hafta sonuna özel sokağa çıkma yasağı kısıtlaması 22 Nisan perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

22 Nisan perşembe gününden itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak.

Kısıtlama 26 Nisan 05.00’da bitecek!

23 Nisan kutlamaları belirlenen kurallar ile kutlanacak!

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin hepsini kapsayacak sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’da bitecek. Genelge de belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasının muaf tutulacak yerler ve kişilerin listesi aynı şekilde geçerli sayılacak. Hafta sonu 10.00 – 17.00 saatlerinde açık olan bakkal,market,kasap,manav ve kuruyemişçiler ile şehirlerarası seyahat yasağına dair usul ve esaslar 23 Nisan'da aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

TBMM, Anıtkabir ve 1. Meclis’te gerçekleşecek tören ve kutlamalar dışında tüm şehir ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen ilkelere göre kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak minimum düzeyde katılım ile gerçekleşecek.

Çelenk sunma törenleri dışında insanların bir araya gelmesine sebep olacak faaliyetler olmayacak. Bunun yerine bayram coşkusu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşan araç konvoyları, ses, ışık, havai gösterileri, araçlarla gösteriler ve çevrimiçi etkinlikler yapılacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında görevli kişiler tören ve kutlama programları süresinde sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu esaslar da belirtilenler doğrultusunda Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarında il-ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.