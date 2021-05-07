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Hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri ne zaman? Zincir marketler ve bakkallar kaça kadar çalışıyor?

Vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında marketlerin açılış kapanış saatleri yer almaktadır. Son yapılan düzenlemelerle birlikte marketlerde satılan ürünlere de kısıtlama getirildi. Peki marketlerin çalışma saatleri nedir?

07 Mayıs 2021 Cuma 22:29
Hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri ne zaman? Zincir marketler ve bakkallar kaça kadar çalışıyor?
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29 Nisan’da yayınlanan tam kapanma genelgesi ile birlikte hafta içi her gün ve Cumartesi günü tüm marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. Ayrıca 7 Mayıs itibari ile yeni bir genelge doğrultusunda marketlerde yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ürünler bulunacak.

Marketlerin çalışma saatleri nedir?

Marketler hafta içi saat 10.00 ile 17.00’da hizmete açık olacak. Vatandaşlar bu saatler aralığında araç kullanmadan yürüyerek evlerine yakın mesafede bulunan market, manav, kasap ve tatlıcılara gidebilecekler.

Hafta sonu marketler açık mı?

Haftanın altı günü Cumartesi de dahil olmak üzere tüm marketler akşam 17.00’a kadar hizmet verecek. Yalnızca Pazar günü zincir marketler kapalı olacak ancak küçük bakkal ve marketler Pazar günü de aynı saatler arasında hizmete açık olacak.

Marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

7 Mayıs tarihi itibari ile temel gıda ürünleri, hayvan yemleri, yalnızca kişisel bakım ürünler ve temizlik ürünleri dışındaki malların satışı marketlerde yasaklanacak. Kapanma sürecinde marketten yalnızca temel ihtiyaç olan ürünler satın alınabilecek.




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
MarketSaat
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