Hafta sonu marketler çalışıyor mu, açık mı? Pazar günü marketler açık mı?

Kabine Toplantısının ardından tam kapanmaya gidildiği duyuruldu. ardından vatandaşlar Marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Pazar günü marketler açık olacak mı? Marketlerin açılma kapanma saatleri neler? İşte tüm soruların yanıtları haberimizde...

Pazar günü marketler açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamaya göre;

"Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir."

Yayınlanan genelge kapsamında marketler 10.00'da açılacak.

Market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığ'nın yayınladığı genelge kapsamında çalışma saatlerinde şu ayrıntılara yer verildi.

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."