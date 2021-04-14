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Hafta sonu marketler açık olacak mı? Güncel market çalışma saatleri nasıl?

Ramazan ayı boyunca geçerli olacak tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra vatandaşlara araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, hafta sonu marketler açık olacak mı? Güncel market çalışma saatleri nasıl? sorularını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:37
Hafta sonu marketler açık olacak mı? Güncel market çalışma saatleri nasıl?
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Ramazan ayında uygulanacak olan tedbirli merak edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ile vatandaşlar ramazan ayında geçerli olacak yasakları merak ederken aynı zamanda marketlerin açılış ve kapanış saatleri araştırıyor.

Hafta sonu marketler açık mı?

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları saat 19.00 – 05.00 olarak değiştirilirken değişiklik İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi. Kısmi kapanma adı altına yapılan değişikliler ile ilgili marketlerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildiği açıklandı.

 Genelgeye göre 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı için tekrar sokağa çıkma yasağı getirilirken aynı zamanda bu yaşlarda ki vatandaşlara toplu taşıma yasağı da getirildi.

Sokağa çıkma yasağı hafta sonlarında tam kapanma şeklide uygulanırken marketler, bakkal, manav, kuruyemişçi ve kasaplar hafta sonlarında saat 10.00 – 17.00 saatleri arasında açık olacaklar. Aynı zamanda belirlenen saatler arasında bu işletmeler online olarak hizmet verebilecek ve sipariş telimi yapabilecek.

Zincir marketlerin 10.00’da açılacağı açıklanırken hafta sonlarında marketlerin kapanış saati 17.00 olacak. Hafta içi ise marketler saat 07.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:37
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Hafta SonuYasaklarTedbirEkMarketÇalışma Saatleri
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