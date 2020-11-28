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Hafta sonu marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık?

. Yeni yayınlanan genelgeye göre alınan yeni tedbirlerin neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Marketler için alınan yeni tedbirler ve kısıtlamaların neler olduğu merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

28 Kasım 2020 Cumartesi 22:21
Hafta sonu marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık?
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Hafta sonu marketlerin ne zaman açılıp kapandığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs önlemleri çerçevesinde, 81 ile koronavirüse karşı yeni tedbirler aldığını duyurdu. Genelge kapsamında marketlerin açılıp kapanma saatleri merak edilmeye başlandı. Yeni yayınlanan genelgeye göre alınan yeni tedbirlerin neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Marketler için alınan yeni tedbirler ve kısıtlamaların neler olduğu merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

Hafta Sonu Marketler Açık Mı?

Marketler ve bakkallar için çalışma saatleri Koronavirüs Genelgesi'nde yayınlandı. Buna göre: "Market, restoran, berber, kuaför gibi firmaların çalışma saatleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında sınırlandırılacaktır." şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

Koronavirüs Genelgesi Tedbirleri

Alışveriş merkezleri, marketler, kuaförler, kuaförler ve güzellik merkezleri vatandaşlara 10:00 - 20:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

2- Restoranlar, lokantalar, pastaneler, kafeler, kafeterya gibi yiyecek ve içecek mekanları, paket servis veya gel al hizmeti vermek için sadece 10:00 - 20:00 saatleri arasında açık olacaktır. Bir restoran, lokanta veya intenetten yemek siparişi veren şirketler, saat 20: 00'den sonra telefonla veya intenetten siparişle paket hizmetleri sunabilecek.

İl / İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından tek tek belirlenmesi ve yerleşim yerleri içinde yer almamak kaydıyla, şehirlerarası karayollarında bulunan yiyecek ve içecek satış noktalarından ve şehirlerarası toplu taşıma veya lojistik amaçlı araçlar kısıtlamalardan muaf olacaktır.

3- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının ve yeni bir karar alınana kadar kahvehaneler, kıraathaneler, kır bahçeleri, intenet kafeler / salon, elektronik oyun salonu ve bilardo oyun salonu, lokal ve çay bahçeleri ile halı sahalarının işletilmesine ara verilecektir. Daha önce faaliyetine ara verilen nargile salonlarının kapalı kalmasına yönelik alınan karara devam edilecek.

4- Tüm illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içi 10:00-13:00, 20 yaş altı (01/01/2001 ve sonrası doğumlular) 13: 00'dan itibaren dışarı çıkabilecekler. Çalışma yerini ve koşullarını gösteren çalışma belgesi / SGK vb. İbraz eden çalışanlar hariç olmak üzere, belirli yaş gruplarındaki vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmasına izin verilmeyecektir.

5- Yeni bir karar alınana kadar sokağa çıkma yasağı hafta sonları 10:00-20:00 saatleri hariç sınırlandırılacaktır. İmalat, üretim ve tedarik zincirleri bu sınırlamanın dışındadır. Sonuç olarak, sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi saat 20.00 ile 22 Kasım Pazar saat 10.00 arasında ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00 ile 23 Kasım Pazartesi saat 05.00 arasında sınırlandırılacaktır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 22:21
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Anahtar Kelimeler:
MarketçalışmaSaatleriGenelge
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