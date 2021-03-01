Hafta sonu kısıtlaması hangi illerde kalktı? Koronavirüs risk haritası renkleri ve anlamları

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla ülkemizde bir süredir kısıtlamalar uygulanmaktaydı. Bu kısıtlamalar ile ilgili gelişmelerin açıklanacağı kurul bugün toplandı. Bütün vatandaşların merakla beklediği kısıtlamalar kalktı mı sorusu, cevap buldu.

81 ilimizin Covid-19 risk haritası

Kontrollü normalleşme sürecini başlattığını aktaran Erdoğan, hiç kimseyi maskesiz, ilaçsız, doktorsuz bırakmadıklarını ve Merkez Bankası rezervlerindeki hareketliliğin bu mücadelenin ne kadar zor olduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı. Ayrıca, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmamasının vaka sayılarına bağlı olduğunu, salgının yayıldığı yerde normalleşmenin mümkün olmadığını ve Türkiye’nin birçok devlete kıyasla coğrafi ve nüfus bakımından büyük olduğu için, adımların kademeli atılması gerektiğini de açıkladı.

Renklerin temsil ettiği riskler neler?

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı gibi kriterlere göre il risk haritasını oluşturdu. Bu haritaya göre mavi renk düşük riskli, sarı renk orta riskli, turuncu renk yüksek riskli ve kırmızı renk çok yüksek riskli olarak aktarıldı.

Her hafta illerimizin durumuna göre harita güncellenecek. Normalleşme süreçleri ise iki haftada bir güncellenecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu güncellemelere göre yeni düzenlemeler yapacaktır.

Tedbirler her ilde farklı olacak

İllerdeki vaka sayılarının kötüleşmesi ya da iyileşmesi durumunda tedbirler değişkenlik gösterecektir. Artık hayatımızın bir parçası olan maske, mesafe ve temizlik hiçbir şekilde değişmeyecek olup bu kurallara ne kadar uyulursa normalleşme sürecine o kadar gidilecek. Vaka sayıların arttığı durumlarda ise tedbirlerde artışlar yaşanacaktır. Yani, her il normalleşme sürecini kendi çizecektir.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli şehirlerde kalkacak

Kabine toplantısının ardından gelen açıklamada düşük ve orta riskli şehirlerde artık hafta sonu kısıtlaması olmadığı ancak yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde hala bu kısıtlamanın sadece Pazar günü devam ettiği açıklandı. Bütün illerde artık Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Türkiye’nin her ilinde uygulanan akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki kısıtlama ise devam edecek.

