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Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlarla beraber Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ancak hangi işletmelerin haftasonu boyunca faaliyetlerine devam edeceği, kargo şirketlerinin bu kapsamda olup olmadığı merak ediliyor.

04 Aralık 2020 Cuma 23:32
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlarla beraber Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ancak hangi işletmelerin haftasonu boyunca faaliyetlerine devam edeceği, kargo şirketlerinin bu kapsamda olup olmadığı merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

Hafta sonu Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Kargolar Çalışıyor mu?

Türkiye genelinde başlayan ve iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında bazı şirketler kapalı kalırken bazı şirketler faaliyetlerine devam edecek. Bu süreçte evinde kalan vatandaşlar ise hangi şirketlerin faaliyette olduğunu merak ediyor. Pandemi sürecinde yoğun çalışan şirketlerden biri de kargo firmaları oldu. Buna göre kargo şirketleri hafta sonu da faaliyetlerine devam edecek.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Hangi Kurum ve Kuruluşlar Faaliyetlerine Devam Edecek?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgede yer alan ve hafta sonu boyunca faaliyette olacak işyerler, kurum ve kuruluşlar belirtildi. Bu kapsamda; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinik ve hayvan hastaneleri, Zorunlu kamu hizmeti sürdüren kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler(havalimanları, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), oteller ve konaklama yerleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım ve gazete dağıtıcıları faaliyetlerine devam edecek.



Son Güncelleme: 04.12.2020 23:32
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Anahtar Kelimeler:
Hafta SonuKargoSokağa çıkma Kısıtlaması
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