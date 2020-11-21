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Hafta sonu #gtarih3# açık noter var mı? #gtarih3# günü nöbetçi noterler açık mı?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Kasım 22 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:01
Hafta sonu #gtarih3# açık noter var mı? #gtarih3# günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?


Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 21.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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