Hafta sonu fırınlar, eczaneler, bakkallar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Hafta Sonu Yasağında Marketler Saat Kaçta Kapanacak? Hafta Sonu Fırınlar, Eczaneler Ve Bakkallar Açık Mı?

Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında marketlerin de çalışma saatleri değişti. Herkes BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin hangi saatler arasında çalıştığını araştırıyor.

Vatandaşlar marketlerin kaçta açılıp kapandığını, BİM marketinin kaçta açılıp kapandığını, ŞOK marketlerinin kaçta açılıp kapandığını araştırıyorlar. Bunların yanında hafta sonu ve hafta içi günlerinde sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde marketlerin açık olup olmadığını da araştırıyorlar.

Marketler Kaçta Açılıp Kapanıyor? Bugün Marketler Saat Kaça Kadar Açık?

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamaları’ genelgesi kapsamında, alınacak yeni bir karara kadar hafta içi günlerinde saat 21.00- 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacağı açıklanmıştı. Bir diğer yandan vatandaşlar yasağın başlayacağı saatlerden önce marketlerin kaça kadar açık olduğunu ve yasak saatlerinde markete gitmenin yasak olup olmadığını merakla araştırıyorlar.

Sokağa Çıkma Yasağında Marketler Açık Olacak Mı?

Koronavirüs önlemlerinden dolayı hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Hafta sonları ise iki gün tamamiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Hafta sonu günlerinde ise genel sokağa çıkma yasağı uygulanarak koronavirüsün yayılma hızının yavaşlatılması için bu şekilde karar alınmıştır.

Kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde bakkal, kasap, manav, market ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceklerdir. Zorunlu ihtiyaçların karşılanması durumunda sınırlı bir şekilde ve araçsız olarak vatandaşlar evlerine yakın olan market, manav, bakkal, kasap, kuruyemişçilere gidebilecektir. Ancak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişiler bu belirlenen saatlerde dışarıya çıkarak ihtiyaçları karşılayamayacaktır.

BİM Marketlerinin Çalışma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

BİM marketleri hafta içi 10.00- 20.00 arasında hizmet verecektir.

BİM marketleri hafta sonu 10.00- 17.00 arasında hizmet verecektir.

A101 Marketlerinin Çalışma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

A101 marketleri hafta içi 10.00- 20.00 arasında hizmet verecektir.

A101 marketleri hafta sonu 10.00- 17.00 arasında hizmet verecektir.

ŞOK Marketlerinin Çalışma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

ŞOK marketleri hafta içi 10.00- 20.00 arasında hizmet verecektir.

ŞOK marketleri hafta sonu 10.00- 17.00 arasında hizmet verecektir.

Marketler Saat Kaçta Açılıp, Saat Kaçta Kapanacak?

Koronavirüsten dolayı hafta içi ve hafta sonu günlerinde belirli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 81 ilde geçerli olan genelgeye göre, sokağa çıkma saatlerinde hafta sonu marketler belirli saatlerde hizmet verecektir. Yayımlanan genelgeye göre, kasap, market, manav gibi işletmeler ile beraber eve paket servis hizmeti veren yerler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.