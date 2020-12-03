İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasaba gitmek serbest mi, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Haftasonu yasakları temel gıda işletmelerini etkileyecek mi? Esnaf hangi saatler arasında açık? Yasağa rağmen vatandaş alışveriş yapılabilecek!

03 Aralık 2020 Perşembe 22:02
Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasaba gitmek serbest mi, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Takip Et:

Covid-19 pandemi sürecinde uygulanan yasaklar doğrultusunda esnafın çalışma saatleri nasıl olacak? Hafta sonu gelen kısıtlamalarda fırın, manav, kasap, aktar vb. işletmelerin durumu belli oldu.

Salgın için alınan tedbirlerde hafta içi belirlenen saatlerde dışarı çıkmanın yasak olduğu açıklanmıştı. Ardından hafta sonu tam zamanlı sokağa çıkma yasağı açıklandı. Cuma gününden başlayan yasak pazartesiye kadar devam edecek.

Temel gıda işletmeleri; manav, bakkal, fırın, kasap vb. esnaflar hafta sonu açık olacak. Vatandaş evine en yakın esnafa giderek alışveriş yapabilecek.

ESNAF HANGİ SAATLER ARASINDA ÇALIŞACAK?

1 Kasım’ da yayınlanan genelgede içişleri bakanlığının yaptığı açıklama şöyle;

"Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

“Kısıtlamalar kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak”

“Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.”

 “Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak. Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.”

“Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.”

“Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak.Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.”

“Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek. Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek. Cenaze namazları, yakınları dâhil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçmeyecek. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak. Alışveriş merkezlerine girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu uygulanacak.”



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEsnafHAFTASONUYASAKLARINERELERİAÇIKESNAFYASAKTAÇALIŞIYORMUCovid19SokağaçıkmayasağıPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Maske İle Spor Yaparsam Ne Olur?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kuruluş Osman dizisi Cengiz Han’ın yasaları nelerdir? İşte Ünlü Cengiz Han Yasaları
Bugün TV’de ne var? 26 Nisan 2020 Pazar TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı burada!
Adet düzensizliği sebepleri nedir, neden olur? Adet düzensizliği için bitkisel çözümler
AirDrop nedir, ne işe yarıyor? AirDrop nasıl etkinleştirilir?
İş görüşmesine gitmeden önce neler yapılmalı?
Hafta sonu Tekel bayiler açık mı, alkol satışı var mı? Sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılıyor mu?
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Aralık 2020 Cumartesi
A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.