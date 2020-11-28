Hafta sonu çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir? Çocukların sokak izni kaçta başlıyor?

Çocukların sokağa çıkma kısıtlamalarının saat kaç itibariyle başlayacağı merak edilmeye başlandı. Yeni alınan önlemler kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı ilgilendiren bu önlemler merak edilen konular arasında yerini aldı.

20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Saat Kaçta Başlıyor?

20 yaş atında olan kişiler için sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanmaya devam edilmektedir. 20 yaş altında olan kişiler gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saat aralığında dışarıya çıkma hakkına sahiptirler.

Ancak çalışıyorlarsa ve işyerinde çalıştıklarını gösteren SGK kaydı, illiyet gibi belgeleri ibraz ettikleri durumlarda bu yasaktan ayrı tutulacaklardır. Velilerle de çıkabilme hakkına sahip olan 20 yaş altında olanlar için genelgede yer alan hükümler şu şekildedir;

20 yaş altında ki kişiler 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı genelgede belirlenen kurallar çerçevesinde yanlarında veli/vasisinin olması şartıyla herhangi bir belge istenmeksizin şehir içinde ve şehirlerarası seyahat edebileceklerdir.

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı içinde olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve yasak getirilen saat dilimlerinin içerisinde veli/vasilerinin eşliğinde dışarıya çıkabilmesi uygundur.

Kaç Doğumlulara Sokağa Çıkma Yasağı Var?

01.01.2001

Genelge kapsamında göre sokağa çıkmanatarihi ve sonrasında doğanlar için geçerlidir.