İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Hafta sonu çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir? Çocukların sokak izni kaçta başlıyor?

20 Yaş altında olan vatandaşlarımız için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamalarının detayları araştırılmaya devam ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları saat kaç arasında geçerli olacak? Kimler sokağa çıkabilecek? Gibi sorular merak konusu oldu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 22:02
Hafta sonu çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir? Çocukların sokak izni kaçta başlıyor?
Takip Et:

Çocukların sokağa çıkma kısıtlamalarının saat kaç itibariyle başlayacağı merak edilmeye başlandı. Yeni alınan önlemler kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı ilgilendiren bu önlemler merak edilen konular arasında yerini aldı.

20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Saat Kaçta Başlıyor?

20 yaş atında olan kişiler için sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanmaya devam edilmektedir. 20 yaş altında olan kişiler gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saat aralığında dışarıya çıkma hakkına sahiptirler.

Ancak çalışıyorlarsa ve işyerinde çalıştıklarını gösteren SGK kaydı, illiyet gibi belgeleri ibraz ettikleri durumlarda bu yasaktan ayrı tutulacaklardır. Velilerle de çıkabilme hakkına sahip olan 20 yaş altında olanlar için genelgede yer alan hükümler şu şekildedir;

20 yaş altında ki kişiler 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı genelgede belirlenen kurallar çerçevesinde yanlarında veli/vasisinin olması şartıyla herhangi bir belge istenmeksizin şehir içinde ve şehirlerarası seyahat edebileceklerdir.

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı içinde olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve yasak getirilen saat dilimlerinin içerisinde veli/vasilerinin eşliğinde dışarıya çıkabilmesi uygundur.

Kaç Doğumlulara Sokağa Çıkma Yasağı Var?

Genelge kapsamında göre sokağa çıkma kısıtlamasına

01.01.2001

 tarihi ve sonrasında doğanlar için geçerlidir.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 22:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
20YaşAltıSokağaçıkmaKısıtlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
Kütahya'da bir işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı! Çarpışma sonucunda 12 kişi yaralandı
Kütahya'da bir işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı! Çarpışma sonucunda 12 kişi yaralandı
Bakan Koca 28 Kasım koronavirüs tablosu açıkladı! 30.103 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca 28 Kasım koronavirüs tablosu açıkladı! 30.103 yeni vaka tespit edildi
Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti
Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti
Hemşire anneye Kovid-19 velayeti şoku
Hemşire anneye Kovid-19 velayeti şoku

Popüler Haberler

Yeni hafta kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Covid19 için yeni yasaklar olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasakları gelecek mi?
Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!
Vergi ve cezaları 2021 artış oranı kaç oldu?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Kasım 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hafta sonu marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık?
2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Elektrik Doğalgaz Su Faturaları ertelenmesi yapılacak mı? Fatura yapılandırma çıkacak mı?
Mucize Doktor dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Tozkoparan İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Tozkoparan İstanbul dizi konusu ve oyuncuları
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması bugün var mı? 1 milyonluk soru yayını ne zaman? Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Ramo dizisi 2. tanıtım fragmanı yayınlandı!
27. Dönem POMEM parkuru nasıl olacak, parkur zor mu?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler
28 Kasım 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Kasım 2020 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2020 PTT emekli kredi kampanyası
Şok 2 Aralık – 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kampanyası
Kıbrıs Ada Kışı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.