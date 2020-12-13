Hafta sonu alkol yasağı saat kaça kadar devam ediyor? Tekel Bayileri kapalı mı?

Türkiye’de bu hafta sonu yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cuma akşamı başlayan yasak, tam 56 saat sürecek ve pazartesi sabahı son bulacak. Yasak boyunca tekeller kapalı olacak ve marketlerde içki satışı yapılmayacak.

Hafta Sonu Alkol Satışı Yasağı

Sokağa çıkma yasağı boyunca, bakkal, market, manav ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla (engelli vatandaşlar hariç) işletmelerden alış veriş yapabilecek. Ancak alkol satışı yapılmayacak.

Alkol Satışı Neden Yasaklandı?

TEKEL büfelerinin kapalı olması sonucu haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle marketlerin de hafta sonu alkol satması yasaklandı.