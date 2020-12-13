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Hafta sonu alkol yasağı saat kaça kadar devam ediyor? Tekel Bayileri kapalı mı?

Covid-19 virüs salgını neden ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması başlamış bulunmakta, yasağın başlamasıyla birlikte çoğu işletme faaliyetini durdurdu bu iletmeler arasında tekel bayileri de var mı herkes merak ediyor. Tekel bayileri sokağa çıkma kısıtlamasında açık mı olacak kapalı mı olacak vatandaş merak edip araştırıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında Tekel bayileri neden kapalı alkol satışı yasak mı merak ediliyor.

13 Aralık 2020 Pazar 15:29
Hafta sonu alkol yasağı saat kaça kadar devam ediyor? Tekel Bayileri kapalı mı?
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Türkiye’de bu hafta sonu yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cuma akşamı başlayan yasak, tam 56 saat sürecek ve pazartesi sabahı son bulacak. Yasak boyunca tekeller kapalı olacak ve marketlerde içki satışı yapılmayacak.

Hafta Sonu Alkol Satışı Yasağı

Sokağa çıkma yasağı boyunca, bakkal, market, manav ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla (engelli vatandaşlar hariç) işletmelerden alış veriş yapabilecek. Ancak alkol satışı yapılmayacak.

Alkol Satışı Neden Yasaklandı?

TEKEL büfelerinin kapalı olması sonucu haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle marketlerin de hafta sonu alkol satması  yasaklandı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 15:29
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Anahtar Kelimeler:
AlkolYasakHaftasonu Yasğı
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