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Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Tekel bayilerinde ve bakkallarda alkol satışı yasak mı?

Hafta sonu yani 13-14 Mart tarihlerinde tekellerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Hafta sonu yasağında yapılan değişiklikler ardından tekellerin açılıp kapanması ile ilgili de bazı değişiklikler yapıldı.

12 Mart 2021 Cuma 18:03
Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Tekel bayilerinde ve bakkallarda alkol satışı yasak mı?
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Korona virüs yasaklarında yapılan düzenlemeler ile düşük riske sahip olan ve orta riskli illerde kafe restoranlar açılmış ve hafta sonu yasağı kalkmıştı. Yüksek ve çok yüksek riski bulunan şehirlerde ise hafta sonu yasağı sadece cumartesi günü serbest olacak ve kafeler ise yalnızca çok yüksek riskli şehirlerde kapalı olacak.

Hafta sonu tekeller açık mı?

Hafta sonu yasağında yaşanan değişikliklerin ardından hafta sonu tekellerin kapalı olması ile değişiklikler yapıldı. Çok yüksek risk bulunan ve yüksek riskli şehirlerde tekeller hafta sonu kapalı olurken orta riske ve düşük riske sahip olan şehirlerde tekeller hafta sonu yani 13 – 14 Mart 2021 tarihlerinde açık olacak.

Düşük riskli şehirler:

  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Bingöl
  • Mardin
  • Şınak
  • Hakkari
  • Siirt
  • Diyarbakır
  • Iğdır
  • Batman
  • Van
  • Bitlis
  • Ağrı
  • Muş

Orta riskli şehirler:

  • Ankara
  • Bursa
  • Manisa
  • Aydın
  • Denizli
  • Karabük
  • Isparta
  • Çorum
  • Kırşehir
  • Afyon
  • Kastamonu
  • Eskişehir
  • Çankırı
  • Nevşehir
  • Bartın
  • Yozgat
  • Adana
  • Sivas
  • Elazığ
  • Hatay
  • Gaziantep
  • Erzincan
  • Bayburt
  • Tunceli Erzurum
  • Kahramanmaraş
  • Malatya
  • Kars

Yüksek riskli şehirler:

  • İstanbul
  • İzmir
  • Antalya
  • Muğla
  • Kırıkkale
  • Bilecik
  • Kütahya
  • Kırklareli
  • Düzce
  • Tekirdağ
  • Çanakkale
  • Bolu
  • Kilis
  • Zonguldak
  • Kayseri
  • Karaman
  •  Mersin
  • Artvin
  • Ardahan
  • Niğde

Çok yüksek riskli şehirler:

  • Sakarya
  • Burdur
  • Edine
  • Gümüşhane
  • Sinop
  • Samsun
  • Amasya
  • Trabzon
  • Adıyaman
  • Rize
  • Tokat
  • Ordu
  • Konya
  • Balıkesir
  • Aksaray
  • Osmaniye
  • Giresun


Son Güncelleme: 12.03.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
HaftaSonuTekel
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