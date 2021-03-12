Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Tekel bayilerinde ve bakkallarda alkol satışı yasak mı?

Hafta sonu tekeller açık mı?
Hafta sonu yasağında yaşanan değişikliklerin ardından hafta sonu tekellerin kapalı olması ile değişiklikler yapıldı. Çok yüksek risk bulunan ve yüksek riskli şehirlerde tekeller hafta sonu kapalı olurken orta riske ve düşük riske sahip olan şehirlerde tekeller hafta sonu yani 13 – 14 Mart 2021 tarihlerinde açık olacak.
Düşük riskli şehirler:
- Şanlıurfa
- Uşak
- Bingöl
- Mardin
- Şınak
- Hakkari
- Siirt
- Diyarbakır
- Iğdır
- Batman
- Van
- Bitlis
- Ağrı
- Muş
Orta riskli şehirler:
- Ankara
- Bursa
- Manisa
- Aydın
- Denizli
- Karabük
- Isparta
- Çorum
- Kırşehir
- Afyon
- Kastamonu
- Eskişehir
- Çankırı
- Nevşehir
- Bartın
- Yozgat
- Adana
- Sivas
- Elazığ
- Hatay
- Gaziantep
- Erzincan
- Bayburt
- Tunceli Erzurum
- Kahramanmaraş
- Malatya
- Kars
Yüksek riskli şehirler:
- İstanbul
- İzmir
- Antalya
- Muğla
- Kırıkkale
- Bilecik
- Kütahya
- Kırklareli
- Düzce
- Tekirdağ
- Çanakkale
- Bolu
- Kilis
- Zonguldak
- Kayseri
- Karaman
- Mersin
- Artvin
- Ardahan
- Niğde
Çok yüksek riskli şehirler:
- Sakarya
- Burdur
- Edine
- Gümüşhane
- Sinop
- Samsun
- Amasya
- Trabzon
- Adıyaman
- Rize
- Tokat
- Ordu
- Konya
- Balıkesir
- Aksaray
- Osmaniye
- Giresun
Son Güncelleme: 12.03.2021 18:03