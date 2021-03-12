Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Tekel bayilerinde ve bakkallarda alkol satışı yasak mı?

Hafta sonu tekeller açık mı?

Korona virüs yasaklarında yapılan düzenlemeler ile düşük riske sahip olan ve orta riskli illerde kafe restoranlar açılmış veyasağı kalkmıştı. Yüksek ve çok yüksek riski bulunan şehirlerde ise hafta sonu yasağı sadece cumartesi günü serbest olacak ve kafeler ise yalnızca çok yüksek riskli şehirlerde kapalı olacak.

Hafta sonu yasağında yaşanan değişikliklerin ardından hafta sonu tekellerin kapalı olması ile değişiklikler yapıldı. Çok yüksek risk bulunan ve yüksek riskli şehirlerde tekeller hafta sonu kapalı olurken orta riske ve düşük riske sahip olan şehirlerde tekeller hafta sonu yani 13 – 14 Mart 2021 tarihlerinde açık olacak.

Düşük riskli şehirler:

Şanlıurfa

Uşak

Bingöl

Mardin

Şınak

Hakkari

Siirt

Diyarbakır

Iğdır

Batman

Van

Bitlis

Ağrı

Muş

Orta riskli şehirler:

Ankara

Bursa

Manisa

Aydın

Denizli

Karabük

Isparta

Çorum

Kırşehir

Afyon

Kastamonu

Eskişehir

Çankırı

Nevşehir

Bartın

Yozgat

Adana

Sivas

Elazığ

Hatay

Gaziantep

Erzincan

Bayburt

Tunceli Erzurum

Kahramanmaraş

Malatya

Kars

Yüksek riskli şehirler:

İstanbul

İzmir

Antalya

Muğla

Kırıkkale

Bilecik

Kütahya

Kırklareli

Düzce

Tekirdağ

Çanakkale

Bolu

Kilis

Zonguldak

Kayseri

Karaman

Mersin

Artvin

Ardahan

Niğde

Çok yüksek riskli şehirler: