İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Hafta sonu alkol satış yasağı hangi şehirlerde uygulanacak? Alkol satış yasağı günleri ve saatleri

Korona virüs salgın vakalarının günden güne artması sebebiyle geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelge de sokağa çıkma kısıtlamaları genişletilmiş ve hafta sonunun tümüne yayılmıştı. Bu kısıtlama kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda alkol satış yasağı getirildi.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:03
Hafta sonu alkol satış yasağı hangi şehirlerde uygulanacak? Alkol satış yasağı günleri ve saatleri
Takip Et:

2020 yılının başlarında mücadele etmeye başladığımız korona virüs salgın vakaları gün geçtikçe daha da artıyor. BU kapsamda önlemleri artırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasakları genişletilmişti. Salgının seyrini kontrol altına alabilmek için yeni kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamalar hafta içi 21.00’ den 05.00’ e kadar, hafta sonu ise Cuma 21.00’den Pazartesi 05.00’a kadar sürecek bir zamanı kapsıyor.

Hafta sonu alkol satışı olmayacak.

Bunun kısıtlamaların ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu aralıklarda alkol satışlarına da yasak geldiği duyuruldu. Vakaların önüne geçmek amacıyla sokağa çıkma yasağının tüm gün olduğu hafta sonları alkol satışı da olmayacak.

İçişleri bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge de sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi Pazar günlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermek için açık olacak bakkal, market, kuruyemişçilerin alkol satmayacağını, yasak olduğunu bildirdi.

Yasağı getirme sebeplerinin hafta sonları tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle haksız rekabeti önlemek olduğu dile getirildi. Cuma günü 21.00’de alkol satışı sona erecek ve Pazartesi 05.00’de geri başlayacak.



Son Güncelleme: 10.12.2020 16:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KısıtlamalarCovid-19KORONAEvdekalAlkolYasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Alkol yasağı ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? Alkol yasağı hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek?
Alkol yasağı ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? Alkol yasağı hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek?
Ataşehir'de pitbull dehşet saçtı
Ataşehir'de pitbull dehşet saçtı
İndirim korona-virüs dinlemedi
İndirim korona-virüs dinlemedi
Denetimlerde yakalanan maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Denetimlerde yakalanan maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Muğla'da vahşet! Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü
Muğla'da vahşet! Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Popüler Haberler

Migros yılbaşı sepet içerikleri ve 2021 güncel fiyatları
Muğla Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
2020 Vergi Müfettiş Yardımcılığı taban puanları ne zaman açıklanacak?
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
Hafta içi ŞOK, BİM, A101, Migros market çalışma ve açılış kapanış saatleri
Hafta sonu alkol satış yasağı hangi şehirlerde uygulanacak? Alkol satış yasağı günleri ve saatleri
Beyaz Show tekrar başlayacak mı? Beyaz'dan canlı yayında ilk açıklama
Apple iPhone cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır?
2020 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
16. hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? The Last Kingdom yeni sezon onayını aldı!
Gel Dese Aşk dizisi bitti mi, final bölümü yayınlanmayacak mı? Gel Dese Aşk neden final yaptırıldı
Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?
Yeni reform paketinde neler var? Reform paketi ekonomik alanda yapılacak reformlar!
Rüyada haber aldığını görmek ne demektir? Rüyada haber aldığını görmenin anlamı tabiri nedir?
Hindistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
TV'de 10 Aralık 2020 Perşembe hangi maç hangi kanalda?
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? 2020 PTT kargo teslimat günleri
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.