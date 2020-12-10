Hafta sonu alkol satış yasağı hangi şehirlerde uygulanacak? Alkol satış yasağı günleri ve saatleri

2020 yılının başlarında mücadele etmeye başladığımız korona virüs salgın vakaları gün geçtikçe daha da artıyor. BU kapsamda önlemleri artırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasakları genişletilmişti. Salgının seyrini kontrol altına alabilmek için yeni kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamalar hafta içi 21.00’ den 05.00’ e kadar, hafta sonu ise Cuma 21.00’den Pazartesi 05.00’a kadar sürecek bir zamanı kapsıyor.

Hafta sonu alkol satışı olmayacak.

Bunun kısıtlamaların ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu aralıklarda alkol satışlarına da yasak geldiği duyuruldu. Vakaların önüne geçmek amacıyla sokağa çıkma yasağının tüm gün olduğu hafta sonları alkol satışı da olmayacak.

İçişleri bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge de sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi Pazar günlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermek için açık olacak bakkal, market, kuruyemişçilerin alkol satmayacağını, yasak olduğunu bildirdi.

Yasağı getirme sebeplerinin hafta sonları tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle haksız rekabeti önlemek olduğu dile getirildi. Cuma günü 21.00’de alkol satışı sona erecek ve Pazartesi 05.00’de geri başlayacak.