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Hafta sonu 9 Ocak 2021 Cumartesi açık noter var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Gündeme bomba gibi düşen Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 09.01.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:02
Hafta sonu 9 Ocak 2021 Cumartesi açık noter var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:02
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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