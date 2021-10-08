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Hafta sonu 9 Ekim 2021 Cumartesi açık noter var mı? 9 Ekim 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Birçok kişinin merak ettiği Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 9 Ekim 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek, Hafta sonu açık noter var mı? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

08 Ekim 2021 Cuma 00:01
Hafta sonu 9 Ekim 2021 Cumartesi açık noter var mı? 9 Ekim 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 08.10.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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