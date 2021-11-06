İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Hafta sonu 7 Kasım 2021 Pazar açık noter var mı? 7 Kasım 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?

Birçok kişinin merak ettiği Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 07-11-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:01
Hafta sonu 7 Kasım 2021 Pazar açık noter var mı? 7 Kasım 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 06.11.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metal yüzey temizleyici ne iş yapar? Metal yüzey temizleyici maaşları ne kadar?
Metal yüzey temizleyici ne iş yapar? Metal yüzey temizleyici maaşları ne kadar?
Rüyada alyans görmek ne anlama gelir? Rüyada alyans bulmak ne demek?
Rüyada alyans görmek ne anlama gelir? Rüyada alyans bulmak ne demek?
Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?
Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?
Memurlukta yaş sınırı kaç? 30 yaşından sonra memur olmak mümkün mü?
Memurlukta yaş sınırı kaç? 30 yaşından sonra memur olmak mümkün mü?
Rüyada altın kolye almak ne anlama gelir? Rüyada altın kolye bulmak ne demek?
Rüyada altın kolye almak ne anlama gelir? Rüyada altın kolye bulmak ne demek?
Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) ne kadar maaş alır? Alçı dekorasyoncu İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) ne kadar maaş alır? Alçı dekorasyoncu İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Popüler Haberler

Hafta sonu 7 Kasım 2021 Pazar açık noter var mı? 7 Kasım 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Kasım 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Evde bakım maaşı Kasım 2021 ödenmeye başladı mı? 6 Kasım 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
WhatsApp'ta artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak
Devletten kiracıya 82 bin TL yardım! İlk kez ev alacaklara büyük yardım ödemesi!
6 Kasım 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Kasım Cumartesi at yarışı programı
TJK 5 Kasım 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir?
Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır? Fibabank müşteri hizmetleri numarası kaç?
Fibabanka hesap açma ve kapama nasıl yapılır? Fibabanka'ta hesap işlemleri kolaylıkla yapılıyor
KOSGEB 10 Milyon TL destek başvuru şartları nelerdir? İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi
Diyetisyen kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan diyetisyen maaşları
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Koronavirüs salgınından korunmak için dışarıdan eve geldiğinizde nasıl yemizlik yapılmalı?
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
Rüyada altın kolye almak ne anlama gelir? Rüyada altın kolye bulmak ne demek?
Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
2021 ısıcam imal işçisi maaşı ne kadar? Isıcam imal işçisi ne iş yapar?
Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak
Rüyada alyans görmek ne anlama gelir? Rüyada alyans bulmak ne demek?
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 2021 yılı maaşı ne kadardır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.