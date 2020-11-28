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Hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?

Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye kapsamında hafta sonlarında uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanmaya devam edecek. Yasak kapsamında Cumartesi 20.00 ile Pazar 10.00 ve Pazar 20.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak...

28 Kasım 2020 Cumartesi 01:10
Hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?
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Geçtiğimiz hafta sonunda itibaren tüm Türkiye kapsamında uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasakları bu hafta sonunda da uygulanmaya devam edecek. Özellikle son dönem içinde oldukça büyük bir oranda sıçrama yaşayarak artış gösteren Covid-19 vaka sayısının düşürülebilmesi adına başlanan sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra farklı tedbirler de alınmaya başladı.

Kafe, restoran ve lokanta gibi yeme içme yerlerinin yanı sıra kahvehane, kıraathane ve halı saha gibi organizasyonların düzenlendiği tesislerde sene sonuna kadar faaliyetlerin sonlandırılması kararlaştırıldı. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerinde 20 yaşından küçükler ile 65 yaşından büyükler için günün yalnızca belirlenen saatlerinden dışarı çıkabilmelerine yönelik kural getirildi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?


Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta da aynı şekilde uygulanmaya devam edecek olan sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar gününde saat 10.00 ile 20.00 dışındaki süreçte uygulanacak. Tüm Türkiye’de 28 Kasım Cumartesi gününde saat 20.00’dan Pazar günü sabah 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günü 20.00’da yeniden başlayacak yasak Pazartesi günü 05.00’a kadar sürecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek?

Alınan tedbirler bünyesinde 65 yaşından büyük vatandaşlar hafta sonları haricinde gün içinde saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, 20 yaşından küçükler ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

Sokağa çıkma yasağına uymamanın cezası ne kadar?

28 ve 29 Kasım tarihlerinde belirlenen saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına muaf olmamasına karşın uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddei kapsamında 3.150 TL idari para cezası kesilmektedir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 01:10
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıCovid-19TedbirYasak
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