İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Hafta sonu 6 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 6 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 6 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizde Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 6 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 00:03
Hafta sonu 6 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 6 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de direksiyondayken gelen kalp krizi hayattan kopardı!
Mersin'de direksiyondayken gelen kalp krizi hayattan kopardı!
Kardeşler arasında ki kavga kanlı bitti! Baba hayatını kaybetti
Kardeşler arasında ki kavga kanlı bitti! Baba hayatını kaybetti
Aydın otoyol gişesinde feci kaza! 2 ölü 2 yaralı
Aydın otoyol gişesinde feci kaza! 2 ölü 2 yaralı
Kuyuya hapsolan buzağı itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu
Kuyuya hapsolan buzağı itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu
Adana'da bir kişi eşini ve eşinin ailesini yaraladıktan sonra intihar etti
Adana'da bir kişi eşini ve eşinin ailesini yaraladıktan sonra intihar etti
Polisin durdurması sonucunda sürücü kazara kendini vurdu
Polisin durdurması sonucunda sürücü kazara kendini vurdu

Popüler Haberler

Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ve Kaan Yıldırım düğünleri ne zaman olacak?
ÖGG sınavı yapılacak mı, ertelendi mi? ÖGG 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak?
Türk Telekom’dan 65 yaş üstü kullanıcılara Evde Kal hediyesi
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Kaç gün içinde ödenirse indirim alınır?
Emeklilere PTT kredisi 2020 başvurusu şartları ve kredi hesaplama ve geri ödeme bilgisi
Bankalar kredi yapılandırması yapmak zorunda mı?
Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 5 Şubat 2021 Cuma canlı maç saatleri
Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim oldu? FB - GS derbisi Var hakemleri ve orta hakemi
Trendyol'da mağaza nasıl açılır? Trendyol mağaza komisyon oranları
Zoom nasıl türkçe yapılır? Zoom dil değiştirme işlemleri
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Şubat Payitaht Abdülhamid yayın saati
Fastpay Wildcats 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Fastpay Wildcats Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.