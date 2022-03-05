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Hafta sonu 6 Mart 2022 Pazar açık noter var mı? 6 Mart 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazar günü yayınlanan 06-03-2022 tarihli haberimizde kaleme aldık. Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:01
Hafta sonu 6 Mart 2022 Pazar açık noter var mı? 6 Mart 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 05.03.2022 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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