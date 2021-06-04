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Hafta sonu 5 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 5 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 00:02
Hafta sonu 5 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 5 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 04.06.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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