İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Hafta sonu 4 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 4 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Okurlarımızın merakını uyandıran Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 4 Aralık 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

03 Aralık 2021 Cuma 00:01
Hafta sonu 4 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 4 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 03.12.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?
Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
Vinç Operatörü ne kadar maaş alır? Vinç Operatörü ne iş yapmaktadır?
Vinç Operatörü ne kadar maaş alır? Vinç Operatörü ne iş yapmaktadır?
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri
Ebe maaşları ne kadar? Ebe olmak için neler yapmak gerekir?
Ebe maaşları ne kadar? Ebe olmak için neler yapmak gerekir?
Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?
Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?
Bingo Hell filminin konusu ve yorumu
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
Vinç Operatörü ne kadar maaş alır? Vinç Operatörü ne iş yapmaktadır?
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri
Ebe maaşları ne kadar? Ebe olmak için neler yapmak gerekir?
Words Bubble Up Like Soda Pop filmi neyi anlatıyor? Words Bubble Up Like Soda Pop film konusu
Mantar yetiştiriciliğinde devlet destekleri neler? Mantar yetiştiriciliğinde KOSGEB destek veriyor mu?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Maksul Gıda kime ait?
Rüyada düğün görmek ne anlama gelmektedir?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri maaşı ne kadar? Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri görevleri
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi
Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?
Tiktok hesabı nasıl dondurulur?Tiktok hesabı nasıl gizlenir?
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler ne kadar maaş alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.