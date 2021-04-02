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Hafta sonu 3 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberi ile ilgili en yeni detaylar 3 Nisan 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:02
Hafta sonu 3 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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