İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...

Hafta sonu 29 Ocak 2022 Cumartesi açık noter var mı? 29 Ocak 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 29 Ocak 2022 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

28 Ocak 2022 Cuma 00:00
Hafta sonu 29 Ocak 2022 Cumartesi açık noter var mı? 29 Ocak 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 28.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası
Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü
Okula giden çocuklu ailelere devletten destek!
Okula giden çocuklu ailelere devletten destek!
Kira geliri beyannamesi verilmesi önemli
Kira geliri beyannamesi verilmesi önemli
Türk Telekom'da bedava dakika nasıl yapılır? Türk Telekom'dan bedava dakika yapma yolları neler? Türk Telekom'dan bedava dakika yapmak için...
Türk Telekom'da bedava dakika nasıl yapılır? Türk Telekom'dan bedava dakika yapma yolları neler? Türk Telekom'dan bedava dakika yapmak için...
2000 yılı sonrasında emekli olanlara zam müjdesi
2000 yılı sonrasında emekli olanlara zam müjdesi

Popüler Haberler

Nöbetçi Noter 29 Ocak 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 29 Ocak 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 28 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
28 Ocak 2022 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Ocak 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 28 Ocak 2022 Cuma
Annemle Yollarda filminin konusu nedir?
İnanmak ve bilmek nedir? İnanmak ve bilmek farklı kavramlar mıdır? İnananlar bilmek zorunda mıdır?
Kusursuz dizisinin oyuncu kadrosu
Teşkilat dizisinin Mervan'ı kimdir?
Netflix'den Outer Banks 2. sezon açıklaması
Denizbank yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi!
SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK'nın tatil günleri ne zaman?
Akbank ve ING bank faizsiz 5.000 TL ihtiyaç kredisi
Rüyamda armut görmek ne demek? Anlamı nedir?
Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?
ATV canlı yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında, nereli?
Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Onur Seyit Yaran)
Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası
Oyuncu Tarık Özenbaş kimdir?
TJK 27 Ocak 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
2022 Bilirkişi nedir, ücretleri ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.