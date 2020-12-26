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Hafta sonu 27 Aralık 2020 Pazar açık noter var mı? 27 Aralık 2020 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?

Gündeme bomba gibi oturan Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #starihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:07
Hafta sonu 27 Aralık 2020 Pazar açık noter var mı? 27 Aralık 2020 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 26.12.2020 00:07
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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