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Hafta sonu 25 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 25 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

25 Aralık 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Aralık 25 Cumartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

24 Aralık 2021 Cuma 00:01
Hafta sonu 25 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 25 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 24.12.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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