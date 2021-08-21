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Hafta sonu 22 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 22 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 22.08.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:01
Hafta sonu 22 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 22 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 21.08.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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