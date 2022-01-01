İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
Son Dakika
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller...
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...

Hafta sonu 2 Ocak 2022 Pazar açık noter var mı? 2 Ocak 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?

2 Ocak 2022 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 2 Ocak 2022 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:00
Hafta sonu 2 Ocak 2022 Pazar açık noter var mı? 2 Ocak 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 01.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?
Ek Göstergesi Olmayan memurlar ne kadar emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaktadır?
Ek Göstergesi Olmayan memurlar ne kadar emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaktadır?
Ankara Askıda Fatura uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır?
Ankara Askıda Fatura uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır?
SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır?
SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır?
Devlet misafirhaneleri konaklama ve yiyecek ücretleri
Devlet misafirhaneleri konaklama ve yiyecek ücretleri

Popüler Haberler

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 1 Ocak 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Hafta sonu 2 Ocak 2022 Pazar açık noter var mı? 2 Ocak 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 1 Ocak 2022 Cumartesi
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?
Ek Göstergesi Olmayan memurlar ne kadar emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaktadır?
Devlet destekli stajyer maaşına nasıl başvurulur?
Ankara Askıda Fatura uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır?
SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır?
Netfix dizisi Angeliena Filminin Konusu nedir ?
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
Fox TV Elbet Bir Gün dizisi nerede çekilmektedir ?
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğiyle ilgili merak edilenler
Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı
Netflix - My Unorthodox Life dizi konusu
Covid-19 Aşı kartı nedir, nasıl oluşturulur?
KOSGEB hangi sektörlere hibe destek kredisi veriyor?
AÖF öğrenci okul numarası öğrenme ve sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.