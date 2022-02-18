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Hafta sonu 19 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 19 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 19-02-2022 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

18 Şubat 2022 Cuma 00:01
Hafta sonu 19 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 19 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 18.02.2022 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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