İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

Hafta sonu 19 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 19 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 00:02
Hafta sonu 19 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 19 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 18.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldırım nikahı nedir, nasıl yapılır? Yıldırım nikahı için hangi evraklar gerekir?
Yıldırım nikahı nedir, nasıl yapılır? Yıldırım nikahı için hangi evraklar gerekir?
Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?
Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?
Cuma namazı nedir? Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? Cuma namazı nasıl kılınmaktadır?
Cuma namazı nedir? Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? Cuma namazı nasıl kılınmaktadır?
Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?
Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?
Yolcu namazı nasıl kılınır? Misafirlikte namaz nasıl kılınır? Seferilik ve namaz hükümleri nelerdir?
Yolcu namazı nasıl kılınır? Misafirlikte namaz nasıl kılınır? Seferilik ve namaz hükümleri nelerdir?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılmalıdır? Şükür secdesi neden yapılmalıdır?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılmalıdır? Şükür secdesi neden yapılmalıdır?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 18 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
18 Haziran 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Haziran 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Haziran 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Haziran 2021 Cuma
18 Haziran 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hafta sonu 19 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 19 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı
18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışında neler var?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ömer Danış kimdir, kaç yaşındadır? Ömer Danış şarkılarının isimleri nelerdir?
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Halk süt yardımı şartları nelerdir? 2021 Halk süt yardımı başvurusu yap
Banka kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Bireysel kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisinin şartları ve faiz oranları Haziran 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.