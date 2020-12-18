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Hafta sonu 19 Aralık 2020 Cumartesi açık noter var mı? 19 Aralık 2020 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Birçok kişinin merak ettiği Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek, Hafta sonu açık noter var mı? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 00:01
Hafta sonu 19 Aralık 2020 Cumartesi açık noter var mı? 19 Aralık 2020 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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