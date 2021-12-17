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Hafta sonu 18 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 18 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Hafta sonu açık noter var mı? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

17 Aralık 2021 Cuma 00:01
Hafta sonu 18 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 18 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 17.12.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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