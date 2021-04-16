İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Hafta sonu 17 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 17 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 17-04-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 00:01
Hafta sonu 17 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 17 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapalı mı?
Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapalı mı?
Eczaneler kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor?
Eczaneler kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor?
Kıble ne tarafta? Kıble yönü nasıl bulunur? Kıble hangi yöndedir?
Kıble ne tarafta? Kıble yönü nasıl bulunur? Kıble hangi yöndedir?
Cuma namazı kılınacak mı? 16 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı?
Cuma namazı kılınacak mı? 16 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı?
İftar duası nasıl yapılır? Peygamberimiz orucunu nasıl açardı?
İftar duası nasıl yapılır? Peygamberimiz orucunu nasıl açardı?
Günlük burç yorumları; 16 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 16 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
16 Nisan 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Nisan 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Atv Akıncı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 16 Nisan 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Nisan 2021 Cuma
16 Nisan 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hafta sonu 17 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 17 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Atv canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sadakatsiz Fırat kimdir? Mehmet Çelik yaşı, boyu, sevgilisi
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
İftar Duası nedir, nasıl yapılır? İftar Duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali
Star TV Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisi başlangıç tarihi belli oldu
Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı duaları
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
TV 8 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?
50000 tl ye alınabilecek en az yakan araba 2021
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
TV8 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.