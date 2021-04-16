Hafta Sonu 17-18 Nisan Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta Sonu marketlerin çalışma saatleri

Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma gerçekleşecek. Genelge 81 şehrin valiliğine gönderildi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler belirlenen saatlerde hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kısmi Kapanma Genelgesi bu akşam 19.00 itibariyle ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.

17-18 Nisan tarihinde marketler açılacak mı?

Kısıtlamanın olduğu hafta sonları market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Hafta sonları ekmek üretilen fırın ya da unlu mamul ruhsatı olan iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek ve unlu mamul satışı yapılacaktır.

Kısıtlama saatlerinde en yakın markete gidilebilecektir.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı bireyler haricinde zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikamet adresine en yakın market, bakkal vb. yerlere gidilebilecektir.

Aynı saatlerde bu iş yerleri ve online sipariş firmaları evlere servis yapabilir.

Ramazan ayı boyunca iftar saati oluşabilecek pide kuyruklarını önlemek için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacaktır. İftar saatine kadar yalnızca satış yapılabilecektir. İftar sonrası fırınlarda üretim, satış faaliyetlerine devam edilebilir.

Ekmek dağıtım araçlarıyla sokaklarda satış yapmak kesinlikle yasaktır.

Kısıtlama süresine uyulması için tüm iş yerleri 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Zincir marketlerin açılış saati 10.00 olacaktır.