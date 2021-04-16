İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!
Son Dakika
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab...
Hafta Sonu 17-18 Nisan Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta Sonu marketlerin çalışma saatleri
Son Dakika
Hafta Sonu 17-18 Nisan Cumartesi...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...

Hafta Sonu 17-18 Nisan Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta Sonu marketlerin çalışma saatleri

13 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yeni tedbirler açıklandı. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu marketler açılıyor mu? Marketler kaçta açılacak? Haberimizde yeni tedbirler sonrası marketlerin çalışma saatlerine yer verilmiştir.

16 Nisan 2021 Cuma 17:37
Hafta Sonu 17-18 Nisan Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta Sonu marketlerin çalışma saatleri
Takip Et:

Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma gerçekleşecek. Genelge 81 şehrin valiliğine gönderildi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler belirlenen saatlerde hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kısmi Kapanma Genelgesi bu akşam 19.00 itibariyle ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.

17-18 Nisan tarihinde marketler açılacak mı?

Kısıtlamanın olduğu hafta sonları market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Hafta sonları ekmek üretilen fırın ya da unlu mamul ruhsatı olan iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek ve unlu mamul satışı yapılacaktır.

Kısıtlama saatlerinde en yakın markete gidilebilecektir.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı bireyler haricinde zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikamet adresine en yakın market, bakkal vb. yerlere gidilebilecektir.

Aynı saatlerde bu iş yerleri ve online sipariş firmaları evlere servis yapabilir.

Ramazan ayı boyunca iftar saati oluşabilecek pide kuyruklarını önlemek için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacaktır. İftar saatine kadar yalnızca satış yapılabilecektir. İftar sonrası fırınlarda üretim, satış faaliyetlerine devam edilebilir.

Ekmek dağıtım araçlarıyla sokaklarda satış yapmak kesinlikle yasaktır.

Kısıtlama süresine uyulması için tüm iş yerleri 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Zincir marketlerin açılış saati 10.00 olacaktır.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MarketKısıtlamaAçılış Saati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-Devlet askerlik yeri sorgulama; Askerlik yerleri açıklandı mı?
E-Devlet askerlik yeri sorgulama; Askerlik yerleri açıklandı mı?
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?
AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 5. gece namazı nasıl kılınır?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 5. gece namazı nasıl kılınır?
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?
Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacak?

Popüler Haberler

Dogecoin nedir, Dogecoin nasıl ortaya çıktı?
E-Devlet askerlik yeri sorgulama; Askerlik yerleri açıklandı mı?
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Kağıt Ev konusu nedir, oyuncuları kimler? Kağıt Ev ne zaman başlıyor, yayın günü belli oldu mu?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2021
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri
Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan rol aldığı dizi film ve yapımlar
Bim'de satılacak Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı?
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
Papara kripto para alış verişi yasaklandı mı?
Rüyada saç boyatma ne demektir? Doğum veya saç boyatma rüyasının tabiri ve anlamı
Galata Wind halka arz ne zaman gerçekleşecek? Galata Wind halka arz kodu nedir? Galata Wind halka arz tarihi ve saatleri
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın yer aldığı diziler
Kripto para nedir? Kripto para yasağı neleri kapsıyor?
Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Canlı izle Antalyaspor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı Selçuk Sports Netspor izle
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
TJK 16 Nisan 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.