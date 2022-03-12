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Hafta sonu 13 Mart 2022 Pazar açık noter var mı? 13 Mart 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 13.03.2022 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:00
Hafta sonu 13 Mart 2022 Pazar açık noter var mı? 13 Mart 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 12.03.2022 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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