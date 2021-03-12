İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Hafta sonu 13 Mart 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Mart 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 13 Mart 2021 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 00:02
Hafta sonu 13 Mart 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Mart 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahve Falında R harfi görmek ne anlama gelir? Falda R harfi görmenin anlamı
Kahve Falında R harfi görmek ne anlama gelir? Falda R harfi görmenin anlamı
Silahsız özel güvenlik kimliği silahlıya nasıl çevrilir?
Silahsız özel güvenlik kimliği silahlıya nasıl çevrilir?
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri

Popüler Haberler

TOKİ engelli başvuru şartları nedir? Hangi kolaylıklardan yararlanabiliyorlar?
BİM 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
Güncel gümüş fiyatları 12 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 12 Mart 2021 Cuma itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Mart 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 12 Mart 2021 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Mart 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 12 Mart 2021 Cuma
Hafta sonu 13 Mart 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Mart 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
AZ TV, Fenerbahçe-Galatasaray maçı verecek mi? AZ TV 6 Şubat Cumartesi yayın akışında FB - GS derbisi var mı?
Dudullu Postası Eyüp kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Şakrak hakkında bilgiler
LGS 2020 sınav tarihi belli oldu mu? LGS başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini Ziya Selçuk açıkladı!
E-Devlet İçişleri Bakanlığı Açık Kapı uygulaması başvuru şartları nelerdir? İçişleri Bakanlığı başvuruları erişime açıldı!
Seray Sever TV8 Gel Konuşalım programında neden yok? Programı bıraktı mı? Neden programa çıkmadı?
Show TV canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rapor parası ne zamana kadar geçerli olur? 2021 Rapor parası neden görünmüyor
Süper Emeklilik Nedir?
Atv canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.