İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak...

Hafta sonu 12 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 12 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Gün geçmiyor ki Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 12.02.2022 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

11 Şubat 2022 Cuma 00:01
Hafta sonu 12 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 12 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 11.02.2022 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü
Saç neden beyazlar? Beyaz saçlar bitkisel yöntemlerle nasıl siyah yapılır?
Saç neden beyazlar? Beyaz saçlar bitkisel yöntemlerle nasıl siyah yapılır?
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?
Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının dindeki önemi nedir? Teravih dinde var mı?
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının dindeki önemi nedir? Teravih dinde var mı?

Popüler Haberler

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 11 Şubat 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Şubat 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 11 Şubat 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Hafta sonu 12 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 12 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 11 Şubat 2022 Cuma
Ercüment Fidan kimdir?
Yasemin Sannino kimdir? Yasemin Sannino nerelidir? Yasemin Sannino Türk mü?
Fırat Çelik kimdir? Kaç yaşında? Fırat Çelik'in hayatı
İsmail Hacıoğlu kimdir, nerede doğmuştur? İsmail Hacıoğlu evli mi? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında?
Oyuncu Ece Sükan kimdir? Ece Sükan nereli, kaç yaşında?
Umut Kurt kimdir?
SGK mesai saatleri nedir? SGK açılış ve kapanış saatleri
Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları
Tarım Kredi Kooperatifi güncel tohum fiyatları ne kadar?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Şehrazat!
Hakan Karahan kimdir?
Emeklilere özel kredi! Tek maaşla geçinen ve ev almak isteyen emeklilere bankalardan güzel haber geldi. Bankalar emeklilere özel 2022 kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı...
Can Kalav kimdir, kaç yaşında, nereli?
TJK 10 Şubat 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Oyuncu Buminhan Dedecan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Mert Baksi kimdir? Mert Baksi hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.